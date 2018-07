Urlaub in Wien mit Airbnb bei Österreichern beliebt

Airbnb boomt - vor allem in Wien: Immer mehr Urlauber entscheiden sich für die Online-Vermietungsplattform.

Immer mehr Urlauber buchen ihr Ferienquartier via Airbnb. Seit dem Österreich-Start im Jahr 2011 haben sich bereits zwei Millionen Besucher ihre Unterkunft über die Online-Vermietungsplattform organisiert, rund 770.000 davon allein im Vorjahr, wie aus dem aktuellen “Reisebericht Österreich” des Anbieters hervorgeht.

Österreich sei “ein attraktives Reiseziel, das auch auf Airbnb ein stetiges Wachstum erfährt, vor allem in den ländlichen Regionen”, betont der Country Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz, Alexander Schwarz.

Airbnb wurde vor zehn Jahren gegründet, ist seither weltweit explosionsartig gewachsen, zog in Österreich 2017 aber erst einen Bruchteil des österreichischen Tourismusgeschäfts ab: Denn insgesamt kamen im abgelaufenen Jahr etwas über 43,1 Millionen Feriengäste nach Österreich, inklusive Airbnb waren es dann knapp 43,9 Millionen.

Die meisten Airbnb-Buchungen verteilten sich 2017 auf die Städte Wien, Salzburg, Innsbruck, Graz und Linz. Doch die Vermittlungsplattform verzeichnet laut Eigenangaben auch “einen starken Zuwachs in den Ferienregionen”. Die Gäste reisten zunehmend in Gegenden außerhalb der Großstädte – 2017 sei die Zahl der Gästeankünfte dort gegenüber dem Jahr davor um 77 Prozent gestiegen.

Von den 770.000 Gästen in den Airbnb-Unterkünften in Österreich stammten rund 64.500 aus dem Inland, vor allem aus Wien (39.600). Der überwiegende Teil der 600.000 Österreicher, die im Vorjahr über die Plattform buchten, wählte demnach ein Quartier im Ausland.

Die Gäste in den Unterkünften in Österreich kamen dem Länderbericht zufolge vor allem aus Deutschland (142.900 Besucher), den USA (97.800), Österreich, Großbritannien (52.800), Frankreich (45.000) und Italien (28.300). Im Schnitt blieben die Besucher 3,4 Nächte lang. Die besten Gästebewertungen bekamen im abgelaufenen Jahr die Quartiergeber in Bad Ischl (Oberösterreich), Reutte (Tirol) und Bregenz (Vorarlberg).