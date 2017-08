Urlaub in Österreich: Sommersaison lässt Tourismusbranche jubeln

Österreich ist sowohl bei In-, als auch bei Ausländern ein beliebtes Reiseziel. - © VIENNA.at/David Mayr

Auch in diesem Sommer verzeichnen die Tourismusbetriebe in Österreich bisher ein klares Plus. Sowohl die Anzal der Nächtigungen, als auch jene der Gäste ging erneut in die Höhe.