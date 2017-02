Upcycling-Taschen von 959: Trendy Eco-Fashion aus Italien

Die Idee ist so simpel wie genial: Das italienische Designlabel 959 kreiert Fashion-Einzelstücke, die garantierte Hingucker sind. “Unfasten your seatbelts” lautet hier die Devise, denn wiederverwertete Anschnallgurte sind das Hauptmaterial.

2009 von Designer Paolo Ferrari gegründet, wurde das Mailänder Unternehmen nach dem Jahr 1959 benannt, in dem die Automarke Volvo Autogurte als Standardausstattung einführte. Design und Ästhetik treffen bei 959 auf Nachhaltigkeit und Individualität: Die Taschen und das Home-Design sind eine hundertprozentige Upcycling-Idee und entsprechen daher voll dem Trend der boomenden eco-friendly Fashion.

959: Trendy Upcycling-Fashion mady in Italy

Von Shoulderbag über Clutch über Laptop-Tasche bis hin zu Einrichtungs-Accessoires – die Auswahl des Labels ist vielfältig. Pro Taschen-Modell werden bis zu zehn Metern Gurt verarbeitet, auch recycelten Plastikflaschen kommen zum Einsatz. Ebenso verwendet Designer Ferrari das Material Jacroki – eine pflanzliche Faser, die den Designs den Farbtouch verleiht. Alle Stücke werden zudem lokal in Mailand produziert.

959 war bereits auf der Ethical Fashion Show in Berlin vertreten und erfreut sich in ganz Europa wachsender Beliebtheit. Auch bei uns in Österreich ist das Label nun vertreten, Modelle können etwa über die Wiener Agentur “Leuchtpunkte” bestellt werden (weitere Infos dazu auch auf Facebook).

Fazit: 959 ist ein echter Tipp für Fans von nachhaltiger Eco-Fashion mit dem gewissen Etwas.

VIENNA.AT verlost exklusiv eine schwarze Clutch von 959 – mitmachen und gewinnen.