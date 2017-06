Unwetterwarnung für Dienstag in Österreich: Schwere Gewitter

Gewitterwarnung für Österreich am Dienstag. - © Pixabay

Nach der Wochenend-Hitze soll es am Dienstag ordentlich donnern: Bereits am Nachmittag kündigt sich in weiten Teilen Österreichs im Zuge einer massiven Kaltfront turbulentes Wetter an, berichtet der Wetterdienst Ubimet.