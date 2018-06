Unwetter über Österreich: Lage bleibt bis Donnerstag angespannt

Die Regierungsspitze kündigte an, rasch Hilfe aus dem Katastrophenfonds prüfen zu lassen. Den Schaden für die Landwirtschaft bezifferte die Hagelversicherung mit 1,7 Millionen Euro.

Die Gewitter verursachten Hagel- und Sturmschäden, Vermurungen und Überschwemmungen, Straßen waren unpassierbar, Hausdächer abgedeckt, Autos und Elektroleitungen wurden beschädigt. Teilweise fielen binnen weniger Stunden lokale Rekordregenmengen, in Puchberg am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) beispielsweise in wenigen Stunden 116 Millimeter, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. An der Wetterstation der ZAMG auf der Rax wurden am Dienstag 102 Millimeter Regen gemessen, der zweithöchste dort bisher gemessene Wert. Die Gewitter brachten zudem Sturmböen mit mehr als 100 km/h, in Graz etwa bis zu 111 km/h.

Starkregen und Gewitter auch am Mittwoch

Für Mittwoch wird ebenfalls mit schweren Regenfällen und Gewittern gerechnet. Vor allem im Süden und Osten Österreichs können sich schwere Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel bilden. Ab Donnerstag sollte sich die Wetterlage dann wieder beruhigen. Im Laufe des Tages sollten die Wolken auflockern und die Sonne hervorkommen.

Situation im Bezirk Neunkirchen angespannt

Als angespannt hat LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) am Mittwochnachmittag auf APA-Anfrage die Situation nach dem Unwetter vom Vortag im Bezirk Neunkirchen bezeichnet. Er hatte sich zuvor selbst ein Bild von der Lage gemacht.