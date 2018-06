Unterwegs mit Wiener Kammerjägern: Ein Einblick in die Arbeit mit Ungeziefer

Kammerjäger in Wien haben es oftmals mit Ratten zu tun, dreimal mehr Tiere als Menschen soll es laut Schätzungen im Untergrund der Stadt geben. Keller werden deshalb regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf Rattenköder mit Nervengift ausgelegt.

So arbeiten Schädlingsbekämpfer in Wien

Doch nicht nur in den Kellern der Stadt gibt es ungeliebte Mitbewohner, in Großküchen sind es meist Schaben, die die Schädlingsbekämpfer beschäftigen. Und auch Bettwanzen sorgen jüngst für vermehrte Einsätze.

Wer Interesse an dem Beruf des Schädlingsbekämpfers hat, geht in Wien-Liesing in eine eigene Schule. Dort werden die wichtigsten Szenarien durchgespielt.

(Red)