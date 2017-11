Einer der Unfallwagen in Wien-Leopoldstadt - © LPD Wien

Am Montagnachmittag kam es in Wien-Leopoldstadt zu einem Unfall. Ein 44-jähriger Mann war gegen 15:15 Uhr mit seinem Pkw am Handelskai in Fahrtrichtung Hafenzufahrtsstraße unterwegs, als er aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet.