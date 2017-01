Unbewaffneter scheiterte bei Bankraub-Versuch in Amstetten – Festnahme

Dies berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag. Weil der angesprochene Bankangestellte die Aufforderung ignorierte, ging der unbewaffnete 47-Jährige zum Schalter und wollte zu den Kassenladen gelangen. Nach mehreren Versuchen, sich an den Bankmitarbeitern vorbeizudrängen, verließ der erfolglose Räuber die Bank. Die Polizei konnte den Täter nur wenige Minuten später in der Nähe der Bank festnehmen. Er zeigte sich geständig und wurde in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.

(apa/red)