Unbeteiligter bei Massenschlägerei in Wien-Ottakring schwer verletzt: Prozess

Ein Prozess behandelte heute die dramatischen Folgen einer Massenschlägerei in Wien-Ottakring. - © APA (Sujet)

Am Mittwoch beschäftigte sich ein Schöffensenat im Landesgericht für Strafsachen mit den dramatischen Folgen einer Massenschlägerei in Wien-Ottakring. Das Leben eines damals 35-Jährigen änderte sich mit einem Schlag, nachdem er in der Nacht auf den 29. Juni 2014 brutal attackiert wurde, obwohl er an der Auseinandersetzung gänzlich unbeteiligt war.