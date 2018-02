Unbekannte forderten 1.000 Euro Schutzgeld in Favoritener Rotlicht-Lokal: Fahndung

Die Täter drohten damit, das Lokal zu verwüsten. - © DPA (Sujet)

Ein bislang unbekanntes Duo versuchte in einem Rotlicht-Lokal in Wien-Favoriten Schutzgeld in der Höhe von 1.000 Euro zu erpressen. Als ein Angestellter den Alarmknopf drückte, flüchteten die Männer. Die Polizei bittet nun um Hinweise.