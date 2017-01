Umzugskostenindex 2017: Soviel kostet Ihnen ein Umzug in eine andere Stadt

Mehr Menschen denn je leben und arbeiten im Ausland, die großen Städte der Welt erfahren einen Zustrom. Movinga, Europas führende Online-Umzugsplattform, findet, dass umziehen spannend ist: Eine neue Stadt, ein neuer Job und neue Lebenserfahrungen.

Leider sind Umzüge oft auch mit viel Stress behaftet, der nicht zuletzt aus der Unsicherheit darüber rührt, was ein Umzug kostet und welche anderen Kosten auf einen zukommen. Deshalb wurde nun ein Umzugskostenindex erstellt, um ein klares Bild davon zu zeichnen, was ein Umzug wirklich kostet.

Leben in einer anderen Stadt: Welche Kosten muss man berücksichtigen?

In 75 Städten weltweit sowie für 15 deutsche Städte wurden jeweils vier Faktoren recherchiert, die zu den Gesamtkosten des ersten Monats nach einem Umzug beitragen: die Miete für eine Einzimmerwohnung im Stadtzentrum, die Kosten für einen Mobilfunkvertrag inklusive Datenpaket, den Preis einer Monatskarte für den öffentlichen Nahverkehr und Lebensmittel für 30 Tage. Darüber hinaus wurden die durchschnittlichen Kosten für den eigentlichen Umzug berechnet.

Außerdem wurden die durchschnittlichen Kosten für einen Umzug jeder Stadt untersucht und berechnet, um Umziehenden einen Richtwert zu bieten. Die Berechnung bezieht sich auf einen Umzug von einer Person und 250 Kilometer (die durchschnittliche Entfernung aller Umzüge weltweit).

Umzugskostenindex 2017: Wien mit rund 1.000 Euro auf Platz 41

Der Index zeigt, dass ein Umzug nach Luanda (Angola) die höchsten Kosten im ersten Monat mit sich bringen (3.052,77 €). Damit liegt Luanda vor New York und San Francisco (USA). Ein Umzug nach Tunis (Tunesien) bringt hingegen die geringsten Kosten mit sich (372,59 €). Wien belegt im Index Position 41, mit durchschnittlichen Lebenskosten von 1.109,34 € im ersten Monat und landet außerdem auf Platz 54 für die durchschnittlichen Umzugskosten.

“Städte wie Berlin, Paris, Frankfurt, Dublin und Amsterdam könnten durch den ‘Brexit’ in den kommenden Monaten einen großen Zustrom von Industriearbeitern erfahren”, so Movingas Geschäftsführer Finn Hänsel. “Europaweit bereiten sich Wirtschaftsstandorte bereits darauf vor, die Auswirkungen des ‘Brexits’ auf dem Arbeitsmarkt optimal zu nutzen. Ein besseres Verständnis der Kosten, die mit einem Umzug einhergehen, wird für viele Beschäftigte in Zukunft von großem Interesse sein.”

Umzug geplant? Die Top Ten der teuersten Städte im Überblick

Obwohl sich die Gesamtkosten durch verschiedene Faktoren für jeden Umzug anders gestalten, kann der angegebene Preis als Indikator genommen werden, um zu sehen, wo sich verschiedene Standorte kostenmäßig im Bezug auf Umzugskosten befinden.

Falls Sie in nächster Zeit in eine der folgenden Städte umziehen wollen, müssen Sie im ersten Monat tiefer in die Tasche greifen:



Quelle: Movinga

>> Die gesamten Ergebnisse aller 75 Städte weltweit sowie für 15 deutsche Städte finden Sie hier