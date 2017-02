Umzug: So oft wechseln die Österreicher ihren Wohnort

Obwohl der Umzug für viele Betroffene Abstriche in Sachen Jobqualität bedeuten kann, wäre jeder Zweite dazu bereit, ergab eine Umfrage des Instituts Integral unter 1.000 Personen für ImmobilienScout24. Auffällig sei, dass Frauen öfter einen Umzug wagen als Männer, hieß es in einer Aussendung. Nur zehn Prozent der Befragten wollen über die heimische Staatsgrenze hinaus, 18 Prozent können es sich zumindest vorübergehend vorstellen. Vor allem wegen der Nähe zu Familie und Freunden bleiben 45 Prozent lieber in Österreich.

Umzug innerhalb Österreichs