Umzug in Wien: Bank Austria spendet 20.000 Möbelstücke an Caritas

5.300 Mitarbeiter der Bank wurden in das Hauptquartier am Austria Campus in Wien-Leopoldstadt übersiedelt. Das betraf die in Wien ansässigen UniCredit CEE-Einheiten und alle UniCredit Konzerngesellschaften wurden samt IT-Infrastruktur bei laufendem Geschäftsbetrieb. Die Verantwortlichen suchten dabei nach einer sinnvollen Nutzung der bestehenden Möbel – Schreibtische, Bürostühle, Kästen, Konferenztische und -sessel, Kleiderständer, Lampen u.v.m. -, die an dem neuen Standort nicht mehr verwendet werden konnten. So entstand in Zusammenarbeit mit der Caritas der Erzdiözese Wien das Projekt “Mein Schreibtisch tut Gutes!”.

Caritas Wien erhält 20.000 Möbelstücke als Spende

Bis Mitte August werden alle 20.000 Möbelstücke an die Caritas Wien übergeben sein. Sie werden entweder in zwei Lagerhallen der ÖBB zwischengelagert, in Einrichtungen der Caritas zum Einsatz kommen oder angeboten. Der Verkauf läuft von Anfang August 2018 bis Oktober 2019 und steht allen Interessierten offen. Einzelkunden, Großhändler, Start-ups oder Kleinunternehmer können Möbel erwerben. Angeboten werden Möbelstücke in den Carlas, den Secondhandgeschäften der Caritas und über Online-Vertriebskanäle wie die Auktionsplattform Karner&Dechow . Zusätzlich gibt es ab September 2018 an zwei Tagen pro Woche die Möglichkeit, Mobiliar in den Hallen, Siebenhirtenstraße 18, in Liesing zu besichtigen und zu kaufen.

(APA/Red)