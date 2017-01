Umfrage zeigt: So soll der perfekte Partner für Wiener Singles sein

Den richtigen Partner für das Leben zu finden ist ja für viele Menschen oft schon nicht leicht, doch auch für lockere Partnerschaften und Freundschaften sollte das Gegenüber gewisse Vorstellungen erfüllen. Was den Singles in Wien da am wichtigsten ist, fand nun eine Umfrage des österreichischen Freizeitpartnerportals woGOal.com heraus.

Auf Facebook wurden dazu insgesamt 14.322 alleinstehende Wienerinnen und Wiener gefragt, welche Eigenschaft ihnen bei der Partnerwahl besonders wichtig erscheint. Zur Auswahl standen Reichtum, Intelligenz, Sportlichkeit und Humor.

Humor und Sportlichkeit wichtigste Eigenschaften bei Partnerwahl

Interessanterweise liegen die Wienerinnen und Wiener in ihren Vorstellungen da gar nicht so weit auseinander. Der überwiegende Teil der Befragten wünscht sich einen lustigen oder sportlichen Partner.

Bei den Herren sind das 73,5 Prozent. 40,95 Prozent davon wollen eine humorvolle Partnerin, und 32,55 Prozent eine sportliche. Die Damen denken ähnlich, und gaben den beiden Eigenschaft Sport und Humor 66,7 Prozent. Davon wünschen sich 37,7 Prozent einen lustigen Partner, und 29 Prozent einen sportlichen.

Großer Unterschied bei gewünschter Intelligenz, Geld eher unwichtig

Den grössten Unterschied zwischen Wienerinnen und Wienern gab es beim Wunsch nach einem intelligenten Partner. 20,3 Prozent der Wiener Damen wünschen sich einen Partner der etwas im Kopf hat. Bei den Herren sind das aber nur 14,7 Prozent, also immerhin ein Unterschied von 5,6 Prozent.

Am wenigsten gefragt ist ein Partner mit viel Geld. Da sind sich Frauen und Männer wieder einig. 13 Prozent der Wienerinnen wünschen sich einen reichen Partner. Bei den Herren sind das noch weniger: 11,8 Prozent.

Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern kurz zusammengefasst: Humor und Sport sind den Wienern etwas wichtiger als den Wienerinnen. Dafür wünschen sich mehr Damen einen intelligenten Partner, als das bei den Herren der Fall ist. Reichtum ist beiden Geschlechtern gleich wenig wichtig.