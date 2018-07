Umfrage: Verzichten Sie im Urlaub auf Ihr Smartphone?

Ständig online, ständig erreichbar, auch im Urlaub. Durch das Smartphone kann man zwar mit Freunden und Familie in Kontakt bleiben, aber die ständige Erreichbarkeit stresst auch. Daher verzichten viele Österreicher im Urlaub gezielt auf das Handy.

Auf das “FOMO” folgt das “LOMO”: Die “fear of missing out” – also die Angst, etwas zu verpassen – wird zur “love of missing out”, also sozusagen das genaue Gegenteil. Das zeigt sich mittlerweile auch beim Urlaubsverhalten der Österreicher. Während früher noch massiv Urlaubsfotos geschossen und mit Freunden und Followern geteilt wurden, gibt nun fast die Hälfte der Österreicher an, im Urlaub fast gänzlich auf das Handy zu verzichten.