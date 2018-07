Umbau des Wiener Parlaments: Figurenschmuck wird ebenfalls restauriert

In dieser Woche soll im Zuge des Umbaus des Wiener Parlaments auch der Figurenschmuck auf dem Dach abgebaut werden. Die Figuren werden in der Restaurierungswerkstätte Zottmann in Wien untersucht und gegebenenfalls restauriert.

Die 44 Attikafiguren ragen über das Gesims hinaus und beeinträchtigen den Einsatzbereich der vier großen Baukräne. Außerdem wird das gesamte Dach – und damit auch der Untergrund der Figuren – neu eingedeckt, teilte die Parlamentsdirektion am Donnerstag mit. Vor Abschluss des Sanierungsprojekts werden die Figuren an ihren angestammten Platz zurückkehren. Alle Arbeiten werden vom Bundesdenkmalamt begleitet.