Um einen Euro ins Museum am Raiffeisen-Tag in Niederösterreich

Raiffeisen-Kunden in Niederösterreich können am Samstag, 16. September, um einen Euro ins Museum gehen. Sieben Museen sind am Raiffeisen-Tag beteiligt. Raiffeisen-Kunden dürfen vier Personen mitnehmen, die ebenfalls einen Euro Eintritt zahlen.

Das Programm am Raiffeisen-Tag 2017 im Überblick

Kunsthalle Krems: Zwei Ausstellungen “Abstract Painting Now! Gerhard Richter, Katharina Gross, Sean Scully…” und “Tobias Pils. Untitled” Exklusiver Programmpunkt: 13 – 15 Uhr KunstInfo. Adresse: 3500 Krems, Franz-Zeller-Platz 3. Öffnungszeit: 10 – 18 Uhr. Mehr Informationen unter: www.kunsthalle.at

Kunsthalle Krems in der Dominikanerkirche: Ausstellung “Sébastien de Ganay. Transposition and Reproduction” Exklusiver Programmpunkt: 11 Uhr Kuratorenführung mit Andreas Hoffer.Adresse: 3500 Krems, Körnermarkt 14, Eingang Museum Krems. Öffnungszeit: 11 – 18 Uhr. Mehr Informationen unter: www.kunsthalle.at

Forum Frohner: Ausstellung “Hommage an Werner Hofmann, Biennale des Jeunes de Paris 1967” Adresse: 3504 Krems-Stein, Minoritenplatz 4. Öffnungszeit: 11 – 17 Uhr. Mehr Informationen unter: www.forum-frohner.at

Karikaturmuseum Krems: Drei Ausstellungen: “Verleiht Flüüügel. 30 Jahre Cartoons von Red Bull”, “Für das Leben lernen. Mehr Wissen mit Humor und Karikatur” und “Immer wieder Deix!” Exklusiver Programmpunkt: 14 – 17 Uhr “Family Factory” – Familienspaß im offenen Atelier mit Andrea Kromoser. Vorlesen, Fotografieren, Zeichnen, Falten, Recherchieren, Staunen, Erzählen & Kinderbücher entdecken. Adresse: 3500 Krems, Steiner Landstraße 3a. Öffnungszeit: 11 – 18 Uhr. Mehr Informationen unter: www.karikaturmuseum.at

Egon Schiele Museum: Ausstellung “Egon Schiele. Frühe Gemälde” Adresse: 3430 Tulln, Donaulände 28. Öffnungszeit: 10 – 17 Uhr. Mehr Informationen unter: www.egon-schiele.eu

Museum Niederösterreich: Zwei Ausstellungen: “Gewaltig! Extreme Naturereignisse” und “Die umkämpfte Republik. Österreich 1918-1938” Exklusiver Programmpunkte: 13 Uhr Highlight-Rundgang Haus der Natur und “Gewaltig! Extreme Naturereignisse”; 14 Uhr Highlight-Rundgang Haus der Geschichte und “Die umkämpfte Republik. Österreich 1918-1938” Adresse: 3100 St. Pölten, Kultubezirk 6. Öffnungszeit: 9 – 17 Uhr. Mehr Informationen unter: www.museumnoe.at

Schallaburg: Zwei Ausstellungen: “ISLAM in Österreich – Eine Kulturgeschichte” und “Freyheit durch Bildung. 500 Jahre Reformation” Exklusiver Programmpunkt: 13, 14, 15 und 16 Uhr Bogenschießen. Kinder ab sieben Jahren und Erwachsene können unter Anleitung das Bogenschießen erlernen – bei jedem Wetter. Adresse: 3382 Schallaburg 1. Öffnungszeit: 9 – 18 Uhr. Mehr Informationen unter: www.schallaburg.at

Landesgalerie Niederösterreich: Exklusiver Programmpunkt: 15 Uhr kostenlose Baustellenführung “Blick hinter die Kulissen” Treffpunkt: Welterbeplatz 1. Begrenzte Teilnehmerzahl. Anmeldung erforderlich unter office@kunstmeile.a. Adresse: 3500 Krems, Franz-Zeller-Platz 3. Mehr Informationen unter: www.lgnoe.at