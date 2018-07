Über 2.200 Tonnen Wasserpflanzen aus Alter Donau in Wien entfernt

Dank des intensivsten Mäh-Einsatzes der Geschichte hat die MA 45 im Juni die gesamte Alte Donau einmal komplett durchgemäht und von den Unterwasserpflanzen, den sogenannten Makrophyten, befreit. Seit Beginn der Mäharbeiten Ende März wurden insgesamt über 2.200 Tonnen Pflanzen entfernt. Damit steht dem ungestörten Schwimmvergnügen und Bootfahren nun nichts mehr im Weg.

Neue Mähboote und Taucher in der Alten Donau im Einsatz

“Die Makrophyten sind für die gute Wasserqualität des Naturgewässers absolut notwendig, wachsen aber heuer aufgrund des extrem warmen Wetters ab April explosionsartig”, so Umweltstadträtin Ulli Sima. Die MA 45 ist auch weiterhin im Einsatz, um die Wasserpflanzen unter Kontrolle zu halten.

Gemäht wird in diesem Jahr mit kleinen, wendigen Amphibienbooten in einer Tiefe von 2,5 Metern. Die große Mähtiefe ist entscheidend, da ein Mähen weiter oben das Wachstum der Pflanzen anregt. Bei den Stegbereichen, an denen die Mähboote nicht arbeiten konnten, waren im Auftrag der MA 45 täglich Taucher im Einsatz, die die Pflanzen mit Sicheln abschnitten.

