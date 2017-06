Udo-Jürgens-Promenade: Weg durch Märzpark wird nach Künstler benannt

Der Hauptweg durch den Märzpark wird nach dem Künstler benannt. - © DPA

Der Hauptweg durch den Märzpark, der die Würzbachgasse mit dem Roland-Rainer-Platz verbindet, wird künftig nach Udo Jürgens in Udo-Jürgens-Promenade benannt. “Nirgendwo ist der beliebte Entertainer in Österreich häufiger aufgetreten als in der Wiener Stadthalle. Daher freut es mich besonders, in deren unmittelbarer Nähe einen prominenten Weg nach Udo Jürgens benennen zu können”, so Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny.