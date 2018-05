Uber Eats startet mit Aktionscode in neue Zustellgebiete in Wien

Ab dem 30. Mai 2018 liefert Uber Eats auch in die Bezirke Floridsdorf und Donaustadt. Das tolle daran ist, in den ersten beiden Wochen der Erweiterung wird die Liefergebühr geschenkt. Durch die innovative Liefer-App können die Lieblingsgerichte der rund 350 Restaurants in unterschiedlichen Preiskategorien ausgewählt werden.

„Anderthalb Jahre nach unserem Start in Wien sind wir nun bereit für den nächsten Schritt über die Donau,“ erklärt Uber Eats-Marketing Managerin und Donaustädterin Fabiana Mack. „Mit der Grätzlerweiterung können wir nun auch die Nutzer im 21. und 22. Bezirk von der Schnelligkeit und Qualität unseres Services überzeugen“.

Uber Eats liefert an beliebige Orte in Wien

Die durchschnittliche Lieferzeit, ob nach Hause, in die Firma oder zu einem Outdoor Picknick, bei Uber Eats beträgt 30 Minuten. Durch die Technologie der App, kann die genaue Ankunft der Speisen genau geplant werden. Durch den Aktionscode “uberderdonau” werden in den ersten zwei Wochen die Liefergebühren erlassen.

Uber Eats ist in mehr als 200 Städten und 30 Ländern verfügbar. Österreich ist das erste deutschsprachige Land, dass diesen Service anbietet. Das ausergewöhnliche an dieser App ist, dass man sich das Essen zu einem beliebigen Ort liefern lassen kann, also überall da, wo man gerade Hunger bekommt.

(red.)