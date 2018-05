U4-Station Roßauer Lände ab Ende Mai geschlossen: Friedensbrücke früher fertig als geplant

Die U4-Modernisierung geht auch im Sommer weiter. Von 2. Juli bis 27. August kann die Endstation Heiligenstadt von der U4 nicht angefahren werden. Die Bahnsteige werden komplett erneuert und Gleise in diesem Bereich umgebaut. Als zusätzliche Alternative zur S-Bahn (S40, Abschnitt Franz-Josefs-Bahnhof – Heiligenstadt) bzw. zur Linie D wird die Ersatzlinie E4 für die Fahrgäste im Einsatz sein.

Station Roßauer Lände bis Dezember teilweise geschlossen

Die Sanierung der Station Roßauer Lände erfolgt im laufenden Betrieb, ein Bahnsteig bleibt für die Fahrgäste immer offen. Die Züge der U4 durchfahren bis voraussichtlich Dezember die Station in Fahrtrichtung Hütteldorf – in Richtung Heiligenstadt können Fahrgäste weiterhin wie gewohnt ein- und aussteigen. Die Modernisierung der Station wird voraussichtlich bis Sommer 2019 dauern. In dieser Zeit wird neben dem Bahnsteig auch das Stationsgebäude saniert. Die Station ist während der gesamten Bauzeit barrierefrei zugänglich.

Friedensbrücke zwei Monate früher als geplant fertig

Mit 28. Mai werden auch die Arbeiten am Bahnsteig in der Station Friedensbrücke abgeschlossen. Seit vergangenem Oktober wurde die Station saniert. Die Arbeiten können nun zwei Monate früher als geplant abgeschlossen werden, der Bahnsteig ist dann wieder in beide Fahrtrichtungen geöffnet. Die restlichen Arbeiten im historischen Stationsgebäude bringen keine Einschränkungen für die Fahrgäste mit sich.

Modernisierung Station Heiligenstadt: Ab 2. Juli nur bis Spittelau

Auch im Sommer läuft die U4-Modernisierung auf Hochtouren weiter. Von 2. Juli bis 27. August kann die U4-Endstation Heiligenstadt nicht angefahren werden, die Züge wenden dann in der Station Spittelau. In Heiligenstadt werden die U4-Bahnsteige komplett abgetragen und neu aufgebaut. Zusätzlich werden in diesem Streckenbereich auch Gleise umgebaut bzw. Weichen im Bahnhofsbereich neu verlegt. Fahrgäste können zwischen Spittelau und Heiligenstadt auf die S-Bahn und die Straßenbahnlinie D ausweichen. Zusätzlich ist auf den Gleisen der Linie D die Ersatzlinie E4 zwischen Augasse und Nußdorf/Beethovengang unterwegs. An den Wochenenden wird die Linie E4 auch als Ersatz für die Nacht-U-Bahn fungieren.