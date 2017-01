U4-Modernisierung: Bahnsteig Stadtpark öffnet wieder

Ab Montag, den 30. Jänner, hält die U4 die Station Stadtpark wieder in beiden Fahrtrichtungen ein. Dann ist das Ein- und Aussteigen am Bahnsteig in Richtung Heiligenstadt wieder möglich. Letzte Sanierungsarbeiten an der knapp 120 Jahre alten und denkmalgeschützten Otto-Wagner-Station gehen noch im laufenden Betrieb weiter, so etwa Malerarbeiten am Bahnsteig und an den Fenstern.

Im Zuge der Generalsanierung wurden beide Bahnsteige komplett abgetragen und neu errichtet. Hinzu kommt die Rekonstruktion der historischen Fliesen inklusive Blindenleitsystem am Bahnsteig und in der Eingangshalle, Sanierungsarbeiten an der Fassade, am Mauerwerk sowie am Stationsdach. Auch die Stiegen zum Bahnsteig wurden vollständig abgetragen und neu aufgebaut. Die Generalsanierung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt.

Neue, energiesparende LED-Lampen sorgen für mehr Licht und Helligkeit in der Station. Die Videoüberwachung im gesamten Stationsbereich wurde erweitert und neue Vitrinen zur Fahrgastinformation angebracht. Durch die Generalsanierung bleibt das beliebte U-Bahn-Gebäude von Otto Wagner auch für nächste Generationen erhalten.

U4-Modernisierung: Die kommenden Projekte

Die U4-Modernisierung läuft unterdessen weiter. Die nächsten Schritte konzentrieren sich auf den Norden der Strecke. An zwei Wochenenden im Frühjahr bauen die Wiener Linien zwischen den Stationen Spittelau und Roßauer Lände neue Weichen ein. Die U4 fährt in dieser Zeit wegen der Bauarbeiten nur von Hütteldorf bis Schottenring. Damit die Fahrgäste trotzdem bis nach Heiligenstadt kommen, steht bereits ab dem Schwedenplatz ein Ersatzverkehr zur Verfügung.

Ebenfalls heuer startet die Sanierung der Station Friedensbrücke. Nach dem Vorbild der Station Stadtpark bleibt auch hier immer ein Bahnsteig für die Fahrgäste offen. Die Arbeiten finden nacheinander auf jeweils einer Bahnsteighälfte statt. So kann der U-Bahn-Betrieb trotz der Bauarbeiten weitergehen. Außerdem folgt ab heuer und in den nächsten Jahren die schrittweise Umstellung der bestehenden Relais-Stellwerke Spittelau, Karlsplatz und Schottenring auf neue elektronische Stellwerke.