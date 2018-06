U-Kommission zum Wiener KH Nord tagt erst wieder am 17. Juli

Die nächste öffentliche Sitzung der Gemeinderätlichen Untersuchungskommission zum Wiener Krankenhaus Nord wird erst am 17. Juli stattfinden. Das teilte das Rathaus am Mittwoch in einer Aussendung mit. Der ursprünglich angekündigte Termin am 3. Juli findet in dieser Form nicht statt.

Stattdessen ist dem Vernehmen nach geplant, dass die Mitglieder des Gremiums kommende Woche einen Lokalaugenschein in dem im Bau befindlichen Großspital unternehmen werden. Dies ist jedoch kein öffentlicher Termin.

(APA/red)