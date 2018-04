Tür eingetreten: Aggressiver Randalierer (24) in Wien-Rudolfsheim festgenommen

Der 24-Jährige trat eine Tür ein und schlug auf einen Sicherungskasten ein. - © LPD Wien

In der Nacht auf Samstag wurde die Polizei zu einem Einsatz in ein Wohnhaus in Wien-Rudolfsheim alamiert. Dort trafen die Beamten auf einen 24-Jährigen mit blutenden Wunden an den Armen. Er hatte zuvor offenbar eine Tür eingetreten und auf einen Sicherungskasten am Gang eingeschlagen.