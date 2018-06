Tschechische Diebesbande stahl Motorräder und Anhänger in Wien und NÖ

Unversperrt abgestellte Zweiräder und Anhänger wurden in eigens angemieteten Kastenwagen abtransportiert, und in mehreren Fällen abgestellte Kraftfahrzeuge in den Tiefgaragen aufgebrochen. Tatorte lagen in den niederösterreichischen Bezirken Hollabrunn, Tulln, Korneuburg, Mistelbach, Zwettl, Wiener Neustadt und Mödling sowie in Wien in Währing, Floridsdorf und Donaustadt.

Tschechische Diebesbande auf Motorräder und Anhänger spezialisiert

Am 17. Februar wurden zwei tschechische Staatsbürger (38 und 42) von Beamten der Polizeiinspektion Haugsdorf (Bezirk Hollabrunn) angehalten und festgenommen. Im Laderaum ihres Fahrzeugs fand sich ein zuvor aus einer Tiefgarage in Wien-Liesing gestohlenes Motorrad.

In der Folge wurden vier Landsleute als Mittäter ausgeforscht. Die Männer dürften gemeinsam und abwechselnd seit dem 25. Mai 2010 agiert haben. Zwei der gestohlenen Motorräder stellte die tschechische Polizei bei Hausdurchsuchungen sicher und retournierte sie an die Geschädigten.

Ein 38-Jähriger und zwei 42-Jährige waren nach Polizeiangaben geständig. Ein 31-Jähriger ist flüchtig, ein 30- und ein 40-Jähriger wurden angezeigt.

(APA/Red)