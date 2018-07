Trotz Angst vor Streit: Österreichs Pärchen ziehen früh zusammen

Die Österreicher sind beinahe schon frühreif, wenn es darum geht, mit dem Partner oder der Partnerin zusammen zuziehen. Fast die Hälfte ziehen noch vor ihrem 20. Geburtstag mit ihrem Schatz zusammen.

41 Prozent der 815 Befragten geben an, beim ersten Mal Zusammenziehen noch keine 20 Jahre alt gewesen zu sein, weitere 37 Prozent waren dabei zumindest weniger als 25 Jahre alt. Die Frauen sind dabei meist jünger als die Männer. Knapp die Hälfte wagte den entscheidenden Schritt vor dem 20. Geburtstag.

Zusammenziehen mit Risiken

So ganz ohne Bauchweh ziehen Paare nicht zusammen. Ein Drittel macht sich Sorgen, dass man sich im Streitfall nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Viele haben auch Angst vor dem Alltagstrott. 30 Prozent sorgen sich darum, dass der Partnerschaft der Zauber abhandenkommt, wenn man Tisch und Bett regelmäßig teilt. Ein gutes Viertel wiederum fürchtet, dass die unterschiedlichen Erwartungen in Sachen Ordnung in den vier Wänden beim Zusammenziehen zum heißen Konfliktthema wird.