Tropennacht in Wiener Innenstadt verzeichnet

In der Nacht auf Mittwoch wurden in der Wiener Innenstadt über 24 Grad gemessen. ©pixabay

Die Nächte werden immer heißer, vor allem die Städte verzeichnen Tropennächte. In der Wiener Innenstadt wurde in der Nacht auf Mittwoch eine Temperatur von 24,2 Grad gemessen.

An 32 der 270 Wetterstationen der ZAMG in sechs Bundesländern ist eine Tropennacht registriert worden, das heißt, dass die Temperaturen nicht unter 20 Grad fielen. Am heißesten war es in der Nacht auf Mittwoch in der Wiener Innenstadt: Dort betrug der Tiefstwert 24,2 Grad.

Tropennächte in Wien keine Seltenheit Neue Höchsttemperaturen seien in der vergangenen Nacht aber nicht erreicht worden, erläuterte die ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik). Denn der Rekord für die wärmste Nacht in Österreich liegt bei einem Tiefstwert von 26,9 Grad. Er wurde bisher zweimal gemessen, und zwar in der Nacht auf den 23. Juli 2015 und zuletzt vor fast genau einem Jahr, in der Nacht auf den 2. August 2017, beide Male ebenfalls in der Wiener Innenstadt.

Neben Wien haben auch Orte im Burgenland, in Nieder- und Oberösterreich sowie in der Steiermark und Salzburg eine Tropennacht verzeichnet. Vorarlberg war mit einem Tiefstwert von 19,8 Grad knapp nicht dabei. Kärnten mit 19,0 Grad und Tirol mit 17,7 Grad lagen ebenfalls darunter.