Trio betrieb schwunghaften Handel mit Cannabisblüten in Ostösterreich

Ein mutmaßliches Dealertrio in Ostösterreich wurde gestoppt. - © APA (Sujet)

Ein Trio an mutmaßlichen Dealern war seit Herbst 2015 in Ostösterreich aktiv. Suchtgiftermittler des Bezirks Neusiedl am See sollen den schwunghaften Handel mit Cannabisblüten, bei dem ein mittlerer fünfstelliger Betrag umgesetzt wurde, aufgedeckt haben.