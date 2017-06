Trikoterie: Kunstvolle Designer-Rennrad-Trikots aus Wien

Fesche Styles für modebewusste Radler bei Trikoterie - © Lukas Lorenz

Mit neuer Kollektion und einem neuen Concept-Store in der Lerchenfelder Straße startet Trikoterie in den Sommer. Das Wiener Label bietet von Wiener Künstlern gestaltete Rennrad-Trikots sowie Accessoires in limitierter Auflage an, sowohl online als auch im neuen Store.