Trickdiebstahl in Wien: Festnahme in Wien-Donaustadt

Ein 50-jähriger Mann wurde Montag früh gegen 08:30 Uhr von einem Beamten des Stadtpolizeikommandos Donaustadt nach einem Trickdiebstahl festgenommen. Der Tatverdächtige bat einen Passanten, ihm Kleingeld zu wechseln. Als dieser die Geldbörse öffnete, entnahm der Tatverdächtige zweihundert Euro und ergriff die Flucht. Zwei Polizisten im Außendienst, konnten den 50-jährigen jedoch rasch in der Portnergasse in Wien festnehmen. Dieser gab an, dass er nur Kleingeld für ein Münztelefon benötigt hätte und sich der Griff nach den zweihundert Euro als Reflexhandlung erklären lässt. Der Mann wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.