Trickdiebinnen stahlen Geldbörse in Favoritener Supermarkt: Anzeigen

In einem Supermarkt in der Gudrunstraße wurden mehrere Personen Opfer von Trickdiebinnen. Während eine der Frauen versuchte potentielle Opfer in Gespräche zu verwickeln, nutzen ihre Komplizinnen diesen Moment, um in Einkaufswägen verstaute Handtaschen nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Unmittelbar nach einem so durchgeführten Diebstahl einer Geldbörse verließen die Diebinnen die Supermarktfiliale. Jedoch konnte eine 25-Jährige, sie lenkte das Opfer ab, angehalten und festgenommen werden. Auch die Mittäterinnen der Frau, alle am Diebstahl beteiligten Personen sind einschlägig vorbestraft, konnten von den Streifenpolizisten ausgeforscht werden. Alle Beteiligten wurden angezeigt.