Trickdiebe verschafften sich Zugang in Wohnung von Pensionistin: Sechsstelliger Betrag gestohlen

Zwei Trickdiebe beraubten eine 88-Jährige in Währing - © APA (Sujet)

Am Mittwochnachmittag wurde die Polizei angesichts eines Trickdiebstahls in die Währinger Severin-Schreiber-Gasse gerufen. Dort hatten sich zwei derzeit noch unbekannte Täter Zutritt in die Wohnung einer 88-Jährigen verschafft.