Trickdiebe setzen in der Wiener Innenstadt vermehrt auf “Zetteltrick”

In der Wiener Innenstadt wurden in den letzten Wochen mehrere Trickdiebstähle durchgeführt. Durch den Einsatz einer Schwerpunktstreife konnten am Mittwoch zwei Männer bei der Durchführung des sogenannten “Zetteltricks” beobachtet werden.