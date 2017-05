Trickdiebe gaben sich in Wien-Währing als Polizist und Rauchfangkehrer aus

Wenn ein falscher Rauchfangkehrer kommt, ist Vorsicht geboten - © APA (Sujet)

Am Donnerstag ist eine Frau in Währing von zwei unbekannten Tätern getäuscht und um einen größeren Bargeldbetrag gebracht worden. Zwei unbekannte Männer gaben sich an ihrer Haustür als Rauchfangkehrer und Polizist aus.