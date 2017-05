Trendziel Südaustralien: Vom Traumstrand ins Outback

Nicht umsonst hat Lonely Planet Südaustralien in die Top 5 Regionen weltweit gewählt, die man 2017 unbedingt besuchen sollte. Wir haben die schönsten Eindrücke eines Roadtrips hier.

Anreise:

Mit Qatar Airways geht es zunächst in rund 5 Stunden von Wien nach Doha mit dem Boeing Dreamliner – mit seiner bahnbrechenden Technologie und höchstem Komfort. Ein umfassendes Entertainmentprogramm am persönlichen Bildschirm und WLAN an Bord verstehen sich da fast schon von selbst. Die Flugzeit von Doha nach Adelaide beträgt dann rund 13 Stunden. Ab 999 Euro.

Schlafen:

Ein wahrer Luxury Eco Geheimtipp auf Kangaroo Island ist die Sea Dragon Lodge. Nur drei Villen stehen für die Gäste zur Verfügung, alle mit traumhaftem Meerblick und Zugang zum kleinen Privatstrand. Die Spa Villa hat auf der Veranda zusätzlich ein Jacuzzi.

Erleben:

Das junge Start-Up Unternehmen pureSA bietet nachhaltige Abenteuer in Adelaide an. Mit den lässigen Guides geht’s auf Biketour durch die Stadt oder zum Bushwalk auf den Mount Lofty, den „Hausberg“ von Adelaide.