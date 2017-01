Trends bei Hochzeitsfotos: Das sind die besten Brautpaarbilder 2016

Die Betreiber des Onlineportals www.hochzeits-fotograf.info haben aus einer Auswahl von 600 Hochzeitsfotografen und mehr als 4.000 Hochzeitsfotos die besten Brautpaarbilder des Jahres 2016 gewählt.

Unter den ausgezeichneten Fotografien befinden sich Bilder von außergewöhnlichen Orten wie einer Gletscherspalte am Dachstein, der Großglockner Hochalpenstraße oder einer U-Bahnstation in Wien sowie von traumhaften Landschaften und Aussichtspunkten in Tirol, Steiermark, Kärnten und Niederösterreich.

>> Hier geht’s zu den Top Ten der schönsten Brautpaarbilder 2016

Stories, Pre- und After-Wedding-Shooting und Trash Your Dress im Trend

Bernhard Fichtenbauer, Betreiber und Gründer von www.hochzeits-fotograf.info, erklärt die aktuellen Trends in der Hochzeitsfotografie: “Reine Portraitfotos werden in der Regel seltener nachgefragt. Viel wichtiger ist es, dass der Fotograf das Brautpaar während des gesamten Hochzeitstages begleitet und mit einer Bildserie auch die Geschichte der Hochzeit erzählt. Dazu gehören auch ein Pre- und After-Wedding-Shooting, bei denen das Brautpaar in einem größeren Zeitabstand vor und nach der Hochzeit abgelichtet wird.”

“Oftmals beginnt ein Hochzeitsshooting schon Monate vor der eigentlichen Hochzeit, um auch für die Hochzeitseinladung ein perfektes Bild verwenden zu können. Neu, kurios und immer beliebter ist das “Trash your Dress”. Hier wird das Hochzeitskleid im Rahmen eines Fotoshootings – natürlich nach der Hochzeit – in der Natur, am Bauernhof oder im Wald verschmutzt und für spätere Einsätze oder eine dauerhafte Aufbewahrung unbrauchbar gemacht.”

Hochzeitsportal hilft bei der Suche nach dem perfekten Fotografen

Das Hochzeitsportal www.hochzeits-fotograf.info, das 2015 gegründet wurde, hilft Hochzeitspaaren bei der Suche nach dem perfekten Hochzeitsfotografen. Mit einer Auswahl von rund 600 Fotografen aus Österreich und den benachbarten Ländern erhalten Brautpaare einen raschen Überblick über das Angebot. Als weitere Entscheidungsgrundlage stehen Bewertungen und Fotogalerien der Hochzeitsfotografen zur Verfügung.

Bei der Auswahl des Fotografen steht der Preis meist nicht im Vordergrund. Wichtig sind die Qualität und die Originalität sowie der persönliche Fotostyle des Fotografen. In einer Umfrage unter 180 Hochzeitsfotografen wurden die Durchschnittskosten für die Buchung eines Fotografen ermittelt: 4 Stunden zu 750 Euro, 8 Stunden zu 1.450 Euro, 12 Stunden zu 1.950 Euro. Die Verlängerungsstunde wird im Schnitt um 140 Euro angeboten.