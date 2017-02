Trend zu Second Hand-Ballkleidern: Gebrauchte festliche Roben online kaufen

Immer mehr Österreicherinnen suchen gezielt nach gebrauchten Ballkleidern. - © pixabay.com (Sujet)

Immer mehr Frauen entscheiden sich bei der Wahl ihrer festlichen Ballrobe für Second Hand. Die Flohmarkt-App Shpock bietet hierfür eine riesige Auswahl an Abendroben in allen Farben, Stoffen und Silhouetten.