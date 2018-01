Traumhochzeit planen bei der Trau Dich-Messe 2018 in Wien

Auf der Trau Dich-Hochzeitsmesse in der Messe Wien treffen Österreichs Brautpaare in diesem Jahr auf mehr als 250 Hochzeitsprofis unter einem Dach. Von 19. bis 21. Jänner stehen die Aussteller mit Expertenrat und zahlreichen Tipps und Inspirationen zur Verfügung.

Trau Dich-Messe 2018 in Wien: 2×2 Tickets zu gewinnen

Drei Mal täglich können die neuesten Hochzeits-Modetrends live bei den Modenschauen begutachtet werden. Vielleicht ist Ihr Traumkleid dabei? Ausgewählte Hochzeitsbands geben ihr Können zum Besten und Tanzworkshops laden zum Mitmachen ein. Auch bei der Planung der perfekten Flitterwochen stehen die Experten mit Rat und Tat zur Seite.

Austrian Wedding Fashion Award 2018 vergeben

Die Auszeichnung für österreichische Brautmode 2018 wurde vergeben: Im eleganten Ambiente des Apothekertrakts der Orangerie Schönbrunn schickten 20 talentierte Jungdesigner aus ganz Österreich ihre Hochzeitsmode über den Laufsteg.

Der erste Preis des Austrian Wedding Fashion Awards, ein sechsmonatiges Praktikum bei Cerruti in London, wurde an die Modeschülerin Helena Winter für ihr feminines, sinnliches, mit handgemachten Blüten verziertes Hochzeitskleid in der Trendfarbe Rosé verliehen. Mit seinem Hochzeitsanzug für den modernen Bräutigam überzeugte Matthias Hosner die Fachjury für ein dreimonatiges Praktikum bei kisui in Berlin. Schlichte Eleganz und kreative Kombination verschiedener Materialien verhalfen Franziska Putzi zu einem einmonatigen Praktikum bei Romantica of Devon in Tiverton, England.

Infos zur Veranstaltung:

Trau Dich, Österreichs größte Hochzeitsmesse

Wann: 19. bis 21. Jänner 2018

Wo: Messe Wien

Öffnungszeiten: Fr 14.00-19.00 Uhr; Sa & So 10.00-18.00 Uhr

Eintritt: € 17,00

>> Weitere Infos und ermäßigte Online-Tickets auf der Website