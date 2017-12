Trauer um Philipp L’Heritier: Kulturjournalist 40-jährig gestorben

Kulturjournalist Philipp L'Heritier (FM4) ist tot - © APA (Sujet)

Im Alter von 40 Jahren ist der Kulturjournalist Philipp L’Heritier in Wien verstorben. Das teilte der Radiosender FM4 am Samstag in einer Aussendung mit. Der gebürtige Burgenländer war für zahlreiche österreichische und deutsche Medien tätig.