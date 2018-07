Traiskirchen: 33-jähriger Wiener verursachte Unfall unter Drogeneinfluss

Der Mann stand unter Drogeneinfluss. / Symbolbild - © APA/Barbara Gindl

In Traiskirchen im Bezirk Baden kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall mit einem 33-jährigen Mann aus Wien-Donaustadt, der unter Drogeneinfluss stand. In seinem Auto wurden außerdem weitere Drogen, illegale Waffen und ein gefälschter Führerschein gefunden.