Trailertipp der Woche: “The Wizard of Lies”

Zwar nur auf der “kleinen Leinwand”, also den heimischen TV-Geräten, aber dafür zusammen mit Michelle Pfeiffer (als Ruth Madoff) wird De Niro ab Mai auf HBO im TV-Drama “The Wizard of Lies” zu sehen sein, vermutlich dann auch bald hierzulande via SKY. Schön jedenfalls, dass der legendäre Charakterdarsteller, der ja mit “Wie ein Wilder Stier”, “Taxi Driver” und “Good Fellas” bekannt geworden ist, erneut in einer interessanten Rolle zu sehen sein wird. Barry Levinson (“Rain Man”, “Wag the Dog”, “Sleepers”) wird Regie führen.

(Red.)