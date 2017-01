Praktisch: Am Valentinstag wird das Erotikdrama-Sequel “Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe” in den Kinos anlaufen, womit wohl gleich zwei Fixtermine nicht aus den Augen zu verlieren sind.

Im zweiten Teil der heiß ersehnten Romanverfilmung dreht Dakota Johnson als Hauptfigur Anastasia Steele den Spieß um und dominiert nun die gleichermaßen komplizierte wie leidenschaftliche Beziehung mit Jamie Dornans titelgebenden BDSM-Fan Christian Grey. Im Trailer zeigt sich, wie das "Geheime Verlangen" in "Gefährliche Liebe" verwandelt wird, als sich nach und nach die dunklen Schatten aus Christians Vergangenheit lichten. (Red.)