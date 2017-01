Tragikomödie “Toni Erdmann” von Maren Ade bei den 89. Oscars nominiert

Die Vater-Tochter-Geschichte von Maren Ade mit Peter Simonischek in der Titelrolle geht bei der 89. Oscar-Verleihung am 26. Februar für Deutschland ins Rennen um den Preis als bester fremdsprachiger Film, teilte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Dienstag mit.

Oscar-Nominierungen für “Bester fremdsprachiger Film”

“Toni Erdmann” ist neben “Land of Mine” aus Dänemark, “Ein Mann namens Ove” aus Schweden, “The Salesman” aus dem Iran sowie “Tanna” aus Australien nominiert.

Burgschauspieler Simonischek verkörpert in dem Streifen den Alt-68er und Scherzbold Winfried, der sich bei einem Besuch in Bukarest seiner entfremdeten Unternehmer-Tochter Ines (Sandra Hüller) mit falschen Zähnen und Perücken annähert. Der Film wurde seit seiner umjubelten Uraufführung bei den Filmfestspielen Cannes u.a. von der Internationalen Filmkritiker-Vereinigung (Fipresci) zum besten Film des Jahres 2016 gekürt und mit fünf Europäischen Filmpreisen ausgezeichnet. Bei den Golden Globes Anfang Jänner hatte “Toni Erdmann” gegenüber Paul Verhoevens Thriller “Elle” das Nachsehen.

Österreichs Auslandsoscar-Kandidat “Vor der Morgenröte” ausgeschieden

Keine Nominierung gab es indes für den österreichischen Doku-Thriller “The Ivory Game”. Die Produktion der Terra Mater Film Studios über illegalen Elfenbeinhandel hatte es im Vorfeld auf die Shortlist für den Preis in der Dokumentarfilm-Kategorie geschafft. Österreichs Auslandsoscar-Kandidat “Vor der Morgenröte” war hingegen schon im Vorfeld ausgeschieden.

