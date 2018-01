Trafik in Wien-Floridsdorf mit Messer überfallen: Fahndung nach Täter

Am Mittwoch, den 13. Dezember 2017, überfiel ein unbekannter Täter gegen 16.13 Uhr unmaskiert und mit einem Messer bewaffnet eine Trafik in Wien-Floridsdorf. Er nahm eine Kundin im Geschäft in den Würgegriff und forderte vom Trafikanten Bargeld.

Der Trafikant verweigerte die Herausgabe und stellte sich dem Täter mit geballten Fäusten in den Weg, woraufhin dieser ohne Beute flüchtete.

Nach Überfall auf Trafik in Wien-Floridsdorf: Polizei bittet um Hinweise

Die Wiener Polizei fahndet nun nach dem gesuchten Mann. Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung des Täters, aber auch Hinweise über mögliche weitere Opfer (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-67210 erbeten.