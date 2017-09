Traditionsspielzeughändler Hamleys aus Großbritannien bald auch in Wien

Cmelik besitzt auch die Hamleys-Lizenz für Österreich, die Slowakei und Ungarn, berichtete die tschechische Tageszeitung “Hospodarske noviny”.

Spielzeughändler Hamleys kommt bald nach Wien

“Zur Zeit sind wir der Unterzeichnung des Vertrags in Wien am nächsten. In drei Jahren wollten wir eine Verkaufsstelle in jeder Hauptstadt (der genannten Länder, Anm.) haben”, kündigte Cmelik an. Er hatte früher als Analyst für die Investmentbank Morgan Stanley gearbeitet und 2012 die Firma Inexad gegründet.

Seither erwarb er neben der Franchise-Lizenz für die bekannte englische Spielzeugmarke Hamleys auch die Lizenz für den Verkauf von Schuhen der Marke Barker oder die Herrenmode-Marke T.M. Lewin. Bald werde auch die britische Damenunterwäsche-Marke Boux Avenue folgen, hieß es.

(apa/red)