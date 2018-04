Traditioneller Maibaum wird in Wien Ottakring aufgestellt

Am Montag, den 30. April 2018 wird der 16 Meter große Maibaum im 16. Bezirk wieder aufgestellt. Unter musikalischer Begleitung der Blasmusikkapelle der Post und Telekom Musik Wien wird der schwere Fichtenstamm mit reiner Muskelkraft in seine Verankerung gehievt. Dafür braucht es nicht nur einiges an Kraft und Stärke, sondern auch jede Menge Fingerspitzengefühl.

Würstel, Bier und Tänze

Bei Würstel vom Grill, frisch gezapftem Bier und Musik können Interessierte bei der Errichtung des tonnenschweren Maisymbols zusehen. Anschließend folgen traditionsgemäß Tänze der Volkstanzgruppe um den Maibaum tanzen und den Frühling willkommen heißen.