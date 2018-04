Touristischer Bestwert für Wien im März

Wien ist bei Touristen sehr beliebt. - © APA/HELMUT FOHRINGER

Wien ist bei Touristen sehr beliebt. Im März konnte ein touristischer Bestwert in der Stadt verzeichnet werden. In diesem Monat stieg die Zahl der Gästenächtigungen um 8,5 Prozent auf 1,169.000. Im Vergleich zum Vorjahr wurde im ersten Quartal 2018 sogar ein Plus von 7,5 Prozent erzielt.