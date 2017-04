Tour de France – Trailer und Kritik zum Film

Der Grund für das Zerwürfnis zwischen Serge und seinem Sohn ist dessen Konvertierung zum Islam. Und so ist der sozialkritische Film “Tour de France” ein Roadmovie durch Frankreichs gesellschaftliche Wirklichkeit: wachsender Rassismus, Islamfeindlichkeit und Arbeitslosigkeit. Akute Themen, für die der französische Regisseur Rachid Djaidani Sensibilisierungsarbeit leistet. Er selbst ist ein Kind algerischer und sudanesischer Abstammung und absolvierte einst eine Ausbildung zum Maurer.

Tour de France – Die Handlung

Djaidani schickt mit Gerard Depardieu und dem Starrapper Sadek ein Duo auf Reisen, das funktioniert: Depardieu wirkt als muffiger und zunächst unsympathischer Rentner ebenso überzeugend wie Sadek in seiner Rolle als kaltschnäuziger Musiker. Sadek gehört zu den Stars der französischen Rapperszene und feiert in dem Film sein Schauspielerdebüt. Far’Hook ist mit seiner Rap-Musik auf dem Weg nach ganz oben, doch eine Gang aus Paris hat ihm in Visier. Um ihn in Sicherheit zu bringen, schickt ihn Bilal, der sein Produzent ist, zu seinem Vater. Serge hatte seiner verstorbenen Frau das Versprechen gegeben, sich einen seiner größten Wünsche zu erfüllen: Von jedem Bild, das der Künstler Claude Joseph Vernet von den wichtigsten Häfen Frankreichs entwarf, seine eigene Vision zu malen. Far’Hook soll ihm dabei als Chauffeur dienen.

Tour de France – Die Kritik

Auf der zweiwöchigen Fahrt erfährt Serge mehr über seinen Sohn und dessen Leben, Far’Hook mehr über Serges Vergangenheit als Maurer und Familienvater. Begegnungen wie die mit der Polizei, die Far’Hook während einer Ausweiskontrolle brutal behandeln, verändern die Denk- und Sehweise Serges. Sie lernen einander besser kennen – und vor allem verstehen. Bei den Wortgefechten, die sich beide liefern, fehlt es weder an Schärfe noch an Witz. Doch Djaidani vermeidet es, die Klischees zu sehr zu bedienen. Als die Reise in Marseille endet, gehen sie als Freunde auseinander.

