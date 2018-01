Toter Rekrut: Tat wird in Wiener Kaserne rekonstruiert

Beamte bei der Tatortrekonstruktion im Fall des Rekruten, der in einer Kaserne in Wien-Leopoldstadt getötet wurde. - © FOTO: APA/HANS PUNZ

Heute soll der Fall um den toten Rekruten in einer Wiener Kaserne weiter aufgeklärt werden. Der 20-Jährige wurde am 22. Oktober 2017 in einem Wachcontainer erschossen. Die Behörden wollen nun die Tat gemeinsam mit dem Schützen rekonstruieren.