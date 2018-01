Toter Rekrut in Wien: Tatverdächtiger wurde aus U-Haft entlassen

Mangels dringenden Tatverdachts in Richtung Mord wurde der 22-Jährige enthaftet. - © APA (Sujet)

Jener 22-jährige Wachsoldat, der in Verdacht steht, einen Kollegen in einer Kaserne in Wien-Leopoldstadt erschossen zu haben, wurde am Montag auf freien Fuß gesetzt.